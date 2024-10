Serie A, la top 11 della 6ª giornata: Theo Hernandez devastante, click boom Lautaro, Vlahovic zittisce i critici

2024/2025 si è aperta venerdì con il convincente successo del Milan contro il Lecce a San Siro e si è chiusa lunedì con la vittoria a Parma del Cagliari, che lascia l'ultimo posto in classifica al Monza.Tante emozioni in questo sesto turno di campionato, caratterizzato dai successi di tutte le big: il Napoli primo in classifica, seguito a ruota da Juventus, Milan e Inter. Vittorie anche per Lazio e Roma.Tra sorprese e conferme, andiamo a scoprirela TOP 11 (schierata con un 4-3-3) di questa quinta giornata, scelta dalla redazione di Calciomercato.com.