è stato sicuramente un grande anno, ricco di conferme, ma anche di tanti, importantissimi cambiamenti. La Juventus è campione d'Italia, la Lazio continua a collezionare trofei con Coppa Italia e Supercoppa Italiana, l'Inter e la Roma si sono rivoluzionate con Conte e Fonseca, mentre tanti sono invece i lavori in corso che stanno coinvolgendo gli altri club a partire da Napoli e Milan. ​vuole provare a tirare le somme di questo 2019 e pervi chiama in causa. Fino al 30 dicembre vi chiederemo di votare il vostro preferito, ruolo per ruolo, fra portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori. Il 31 dicembre pubblicheremo la vostra top 11.Oggi tocca agli attaccanti, VOTATE QUI AL NOSTRO SONDAGGIO . Ecco le nomination:1. Andrea Belotti - Torino2. Francesco Caputo - Empoli/Sassuolo3. Paulo Dybala - Juventus4. Edin Dzeko - Roma5. Josip Ilicic - Atalanta6. Ciro Immobile - Lazio7. Joao Pedro - Cagliari8. Lautaro Martinez - Inter9. Dries Mertens - Napoli10. Arkadiusz Milik - Napoli11. Andrea Petagna - Spal12. Krzysztof Piatek - Milan13. Fabio Quagliarella - Sampdoria14. Cristiano Ronaldo - Juventus15. Duvan Zapata - Atalanta