Serie A, la top 11 statistica: Lautaro centravanti, Bellanova a destra e Bremer in difesa

Redazione CM

17 minuti fa



La Serie A 2023/24 si è ufficialmente conlcusa con l'ultima giornata andata ormai in archivio e al netto dell'ultimo recupero Atalanta-Fiorentina si possono già tracciare dei bilanci definitivi di come è andata questa annata. Opta ha diramato oggi la top 11 statistica dell'annata con qualche sorpresa nell'11 scelto con il 3-4-2-1.



Lautaro Martinez confermatissimo al centro dell'attacco e il miglior portiere è Michele Di Gregorio. In difesa colpisce la presenza di Gleison Bremer della Juventus, mentre Raoul Bellanova è l'esterno destro titolare a tutto campo.