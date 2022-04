Ciro Immobile torna al gol e lo fa in grande stile, segnando una tripletta al Genoa che lo lancia verso il titolo di capocannoniere. Grazie alla prestazione deluxe di domenica, l’attaccante della Lazio si è portato al comando della classifica marcatori in solitaria, con 24 reti e avanti di due rispetto a Dusan Vlahovic, anche lui in gol contro il Cagliari. E’ quindi il numero 17 biancoceleste il principale favorito per portarsi a casa il primo posto in classifica marcatori, in quota a 1,40. Vlahovic, a quota 5 gol dal suo arrivo alla Juventus, segue invece a 2,60. Fuori dai giochi quasi tutti gli altri contendenti: chance minime per Lautaro Martinez, la cui rimonta in classifica marcatori paga 50 volte la posta.