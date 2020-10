Archiviato il successo all'esordio in Champions League, la Lazio sfida il Bologna nell'anticipo del sabato sera della quinta giornata di Serie A. I tre punti contro il Borussia Dortmund hanno restituito ai biancocelesti due certezze: il senso del gol di Ciro Immobile e la consapevolezza che, nei momenti di forma, quella di Simone Inzaghi è una squadra in grado di giocarsela con ogni tipo di avversario. Lo sanno bene i betting analyst che danno la squadra di casa nettamente favorita, a 1,73, con la marcatura dell'attaccante di Torre Annunziata che paga 3,50 volte la posta. Secondo i bookmaker sarà un ritorno all'Olimpico amaro per il tecnico dei felsinei Mihajlovic, con un passato indimenticabile tra i biancocelesti. Il successo esterno infatti è offerto a 4,25, poco di più rispetto al pareggio fissato in lavagna a 4,20. L'ultima affermazione degli emiliani in casa della Lazio risale all'11 marzo del 2012, quando questi ultimi, guidati in panchina da Stefano Pioli, superarono 3-1 a Roma i capitolini di Reja con reti di Portanova, Diamanti e Khrin. I trader offrono un altro 1-3 a 26,00, mentre la vittoria di misura a favore dei biancocelesti è a 9,50.