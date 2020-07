Dominik Szoboszlai più lontano dal Milan? A centrocampo la Lazio, con l'arrivo di Escalante, dovrà decidere se investire ancora. E molto dipenderà, come riporta Cittaceleste.it, dalla partenza o meno di Sergej Milinkovic Savic. A fare un favore alla sua ex squadra potrebbe essere proprio Stefano Pioli.



MERCATO LAZIO - Sul taccuino di Tare il nome di Dominik Szoboszlai c'è da tempo: l'addio al progetto Rangnick potrebbe significare anche un cambio di priorità sul mercato. Il centrocampista era il primo acquisto per il nuovo allenatore: ora la Lazio potrebbe inserirsi di nuovo.