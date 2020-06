L'umore non è dei migliori dopo l'occasione sprecata a Bergamo, e la lista di giocatori infortunati o da valutare è ancora fitta. La Lazio, tuttavia, ha la piena fiducia degli analisti per il ritorno in campo di domani, per la 28/ma giornata di Serie A. Nella prima partita all'Olimpico dopo il lockdown, i biancocelesti ospiteranno una Fiorentina che arriva dal deludente pareggio con il Brescia e contro cui hanno vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti. Un altro successo vale 1,60 sul tabellone, con pareggio e segno «2» lontani a 4,10 e 5,80. Sarà un'altra partita da Over per i betting analyst, che danno a 1,63 una partita da almeno tre reti complessive; un pronostico confermato anche sul tabellone del risultato esatto, dove il punteggio favorito è il 2-1 a 7,50. Occhi puntati su Ciro Immobile, rimasto a secco contro l'Atalanta: il ritorno al gol del centravanti biancoceleste pagherebbe 1,80, offerta che sale a 3,80 se la sua rete dovesse essere la prima dell'incontro.