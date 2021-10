Lazio-Fiorentina è una sfida dal forte sapore europeo. Divise da un punto appena, con la squadra di Vincenzo Italiano davanti a quella di Maurizio Sarri un po’ a sorpresa, entrambe si giocano una buona fetta di speranze europee nello scontro che chiuderà la 10 decima giornata di Serie A. Entrambe alla ricerca dei tre, tutte e due si affidano ai propri bomber per cercare di conquistare 3 punti importanti, seppur per motivi diversi, per entrambe. Da un lato tutti gli occhi saranno puntati su Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e trascinatore della Lazio in questo avvio: sarà compito dell’attaccante cercare di portare fuori dalla crisi i biancocelesti, sconfitti malamente a Verona, tanto che per i betting analyst una rete del centravanti vale 1,75 volte la posta. Immobile, inoltre, ha un motivo in più per cercare la via della rete: segnando, infatt, eguaglierebbe il record di Piola - capace di mettere a segno 159 reti con l’aquila sul petto - mentre una doppietta, che significherebbe sorpasso al mito e vetta solitaria come miglior bomber della storia laziale, si trova in quota 4. Dall’altro lato Dusan Vlahovic vuole replicare quanto fatto l’anno scorso quando, seppur su calcio di rigore, riuscì a gonfiare la rete dell’Olimpico: un suo bis, sempre dal dischetto, vale 3,60 volte la posta mentre la replica su punizione, come nell’ultima giornata di campionato, si trova in quota 4,50. Scende, invece, la quota per la rete su azione del serbo, in quota 3.