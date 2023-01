Lazio e Fiorentina si affrontano alle 18 per la 20ª giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri, reduci dal poker rifilato al Milan, cercano la terza vittoria consecutiva che permetterebbe di scavalcare proprio i rossoneri e portarsi al terzo posto solitario in attesa della Roma. I viola di Italiano, invece, provano a rialzarsi dopo le due sconfitte di fila con Roma e Torino, senza gol realizzati.



STATISTICHE - I precedenti sorridono alla formazione capitolina: la Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha ottenuto più vittorie (58 in 147 partite) e ha segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 47 successi per i toscani. La Lazio, inoltre, ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in campionato (una sconfitta): i biancocelesti non ottengono quattro successi di fila contro i viola nel torneo dal periodo tra il marzo 2014 e il gennaio 2016. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A: non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i viola in campionato.



Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Fiorentina.