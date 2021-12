Il pallone non smette mai di rotolare. Dopo i sedicesimi di Coppa Italia, disputati in settimana, torna subito in campo, conin programma questa sera,In attesa di Salernitana-Inter, allo Stadio Olimpico di Roma ladi Maurizioospita ildi Andriyo, reduce dal passaggio del turno nella Coppa nazionale: i biancocelesti, che hanno vinto solo una volta nelle ultime cinque partite (tre ko e un pari), devono tornare ai tre punti per agguantare la Roma e la Juventus al sesto posto e portarsi provvisoriamente a -8 dalla zona Champions League, mentre i liguri, che hanno vinto solo una volta in 17 partite e con l'ucraino in panchina hanno realizzato solo un gol, hanno bisogno disperato di punti salvezza, per provare a portarsi in zona tranquilla. I capitolini devono fare a meno di Ciro Immobile, 13 gol dinora ma bloccato dalla febbre, mentre il Grifone recupera Mattia Destro, 7 centri fino a questo momento.Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.​