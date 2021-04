Da una parte la rincorsa Champions che non appare più così improbabile, dall’altra una salvezza ancora da blindare. I tre punti che l’Olimpico mette in palio tra Lazio e Genoa, domenica alle 12:30, sono pesanti per diversi motivi. Secondo gli esperti, il pronostico della sfida valevole per la 34ª giornata è pesantemente sbilanciato in favore degli uomini di Inzaghi, reduci da una più che convincente vittoria contro il Milan. Il segno «1» della Lazio si gioca a 1,42. A 4,60 la «X», un esito che per i biancocelesti manca proprio dalla sfida d’andata, quando al Ferraris finì 1-1 con le reti di Immobile e Destro. L’impresa della squadra di Ballardini, un ex, è data a 7,50: l’ultimo «2» in trasferta del Grifone contro la Lazio risale alla stagione 2017/18. Si preannuncia una contesa da Over, a 1,66, mentre l’Under è offerto a 2,23. Negli ultimi 9 scontri tra le due squadre, solo una volta entrambe non sono andate a segno (il 4-0 dei romani dello scorso anno): per questo il Goal è leggermente più probabile del No Goal, a 1,82. L’1-1 del 3 gennaio è dato a 8,50, mentre il risultato più probabile è il 2-0 a favore di Correa e compagni, che paga 7 volte la posta giocata.