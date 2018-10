Si chiude oggi la decima giornata dicon, remake della sfida Champions della scorsa stagione. Lo scorso anno fu la serata di Matias Vecio e di Stefan, promesso sposo nerazzurro che giocò l'ultima con la maglia biancoceleste. 19 punti l'Inter, 18 la Lazio, terzo posto pere compagni, quarto per Immobile & co. Anche quest'anno c'è profumo di Europa.- Nessuna vittoria per la Lazio nelle ultime quattro partite con l'Inter in Serie A: 1 pareggio e 3 ko, perdendo inoltre 3 delle ultime 4 all'Olimpico. La squadra di, in questa stagione, è una delle 3 squadre che non ha pareggiato in campionato. Gli uomini di, invece, hanno vinto tutte le ultime 5 partite di Serie A, vincendo le ultime 3 trasferte di campionato.- Marceloè il giocatore che ha giocato più palloni in questo campionato; Mauroha segnato 5 gol in 8 partite di campionato giocate in nerazzurro contro la Lazio: solo una di queste, però, è arrivata all'Olimpico.