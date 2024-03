Il match in programma oggi all’Olimpico ha riportato alla mente di Felipe Caicedo la sfida nella stagione 2019/2020, quando biancocelesti e bianconeri si sono sfidati in une la pandemia, che ha costretto lo stop del campionato.- L’attaccante ecuadoriano ex Lazio ha pubblicato sul profilo X il video dels. “Senza Covid…” ha scritto Caicedo, con accanto le emoji della coppa e la bandiera italiana. Un vero e proprio rimpianto scudetto per l’ex calciatore della Lazio, che in quella stagione con Simone Inzaghi sfiorò il titolo.

Arrivato alla Lazio nell’estate 2017 per 2,5 milioni di euro, Felipe Caicedo vince subito il suo primo titolo in biancoceleste, proprio contro la Juventus, la Supercoppa Italiana decisa da Murgia nel recupero. Resterà in biancoceleste quattro anni, collezionando 33 gol e 15 assist in 139 gare e altri due titoli, la Coppa Italia nella stagione 2018/2019 e la Supercoppa Italiana nell’annata successiva.