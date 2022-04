L'Inter non si ferma,i rossoneri scendono in campo all'Olimpico contro laper la. La squadra di Pioli ha rotto il digiuno di gol nello scorso turno contro il Genoa e hanno bisogno di vincere per riportarsi davanti ai nerazzurri in classifica. I biancocelesti di Sarri, invece, vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e di una vittoria che permetterebbe di scavalcare la Roma al quinto posto e portarsi momentaneamente a -4 dalla quarta posizione utile per la Champions League, ora occupata dalla Juventus impegnata contro il Sassuolo nel posticipo del lunedì.- Il Milan ha battuto la Lazio 2-0 nella partita d'andata: non vince entrambe le gare contro i biancocelesti in uno stesso campionato dal 2008/09 con Ancelotti in panchina. In questa stagione i rossoneri hanno già ottenuto il successo due volte contro la Lazio contando anche il successo in Coppa Italia: l'ultima annata in cui ha collezionato tre vittorie contro i biancocelesti è la 2004/05. La Lazio ha perso 13 delle ultime 14 partite disputate in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata come capolista: unica vittoria sull'Inter per 2-1 il 16 febbraio 2020. Il Milan ha collezionato sei clean sheet consecutivi in Serie A: non arriva ad almeno sette dal febbraio 1994 (nove partite di fila senza prendere gol). Sono solo sette le reti concesse dalla squadra di Pioli nel 2022 (14 incontri): solo il Liverpool (sei reti incassate in 12 partite) vanta una media gol subiti così bassa (0.5 a partite) da inizio anno nei top-5 campionati europei.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di