Dopo l'anticipo di venerdì sera e le gare di ieri e oggi pomeriggio, termina questa sera alle 20.45 la quarta giornata di Serie A, con il posticipo in programma allo Stadio Olimpico di Roma tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Parma di Roberto D'Aversa: la squadra capitolina è reduce da due brutti ko, in campionato contro la Spal e in Europa League contro i rumeni del Cluj, e deve assolutamente rifarsi nell'impegno casalingo contro gli emiliani, che hanno finora totalizzato una vittoria e due sconfitte.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Parma ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A contro la Lazio: è la striscia aperta di sconfitte più lunga contro una singola avversaria per i crociati nella competizione. La Lazio ha vinto tutti gli ultimi sei incontri interni di Serie A contro il Parma, segnando almeno tre reti nei tre più recenti. La Lazio ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato (2N, 2P), mentre aveva ottenuto tre successi nelle precedenti cinque (2P). La Lazio non vince da quattro partite in casa in Serie A (2N, 2P): i biancocelesti non arrivano a cinque gare interne senza successi da gennaio 2016. Il Parma ha vinto una delle prime tre partite di questo campionato (2P): i gialloblù non hanno mai ottenuto più di un singolo successo nelle prime quattro giornate negli ultimi sei campionati di Serie A disputati. Il Parma ha vinto la prima partita esterna di questo campionato; solo una volta nella sua storia in Serie A la squadra emiliana ha vinto le prime due gare in trasferta di un campionato: nel 1997/98. Il Parma non vince una trasferta di Serie A nel Lazio da settembre 2009: da allora, per i gialloblù due pareggi e 12 sconfitte in questa regione. La Lazio ha portato a buon fine solo 21 dribbling finora: tra le squadre che hanno chiuso nelle prime 10 posizioni lo scorso campionato, soltanto Atalanta e Sampdoria hanno fatto peggio in questi primi tre turni. Gli ultimi tre gol della Lazio contro il Parma in Serie A hanno visto la partecipazione attiva di Luis Alberto (due reti, un assist): il fantasista biancoceleste ha messo lo zampino in tre marcature nei due confronti con i gialloblù. L’esterno del Parma, Dejan Kulusevski, è uno dei tre giocatori di questo campionato nati dopo il 1/1/2000 ad aver disputato le prime tre giornate da titolare (assieme a Sandro Tonali e Marash Kumbulla).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski; Inglese, Gervinho.​