. Le prime avvisaglie di tensione sono arrivate nel corso della settimana: un’atmosfera resa elettrica dagli allenatori delle due formazioni, con una polemica senza esclusioni di colpi. Ma per le due squadre di Roma, questa stracittadina non varrà solo la supremazia cittadina. C’è un momento avverso da superare. Gli uomini di Sarri hanno sì battuto il Feyenoord in Champions League, facendo rischizzare su le chances di qualificazione agli ottavi, ma in A arrivano dal ko di Bologna e in Europa hanno incassato dei fastidi fisici per Luis Alberto (recuperato) e Zaccagni (non convocato e quindi indisponibile). I romanisti invece sono caduti per la prima volta in Europa League. La debacle di Praga ha innervosito Mourinho e spento l'entusiasmo ritrovato con la rimonta ai danni del Lecce. In Serie A, bisogna cambiare marcia, visto il solo punto di distanza che separa le due società, chiamate ad accorciare sulla zona che qualifica all’Europa che conta.. La Roma di conseguenza vorrà evitare la terza sconfitta di fila nel derby, puntando ad una vittoria che manca dal 20 marzo 2022, data segnata dalla doppietta realizzata da Tammy Abraham in appena 22 minuti, oltre che dalla rete di Pellegrini a fine primo tempo. Il bilancio in ogni caso è favorevole alla Roma, che ha trionfato in 67 occasioni totali. La Lazio invece ha raccolto cinquanta successi in totale, trovando il pareggio per 63 volte. In casa la Lazio però conduce gli ultimi sei derby visto le 4 vittorie e i due pareggi. L’ultimo successo giallorosso risale al 4 dicembre 2016 davanti al pubblico laziale, con gol di Strootman e Nainggolan.