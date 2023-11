tempo di stracittadina romana, sentita sfida che oppone da un lato i biancocelesti dellae dall'altro i giallorossi della. La rivalità tra le due fazioni è accesa, ma, la società biancoceleste già dal 1901 inizia a disputare partite di calcio, anche se la sezione football la Lazio la istituisce soltanto nell'ottobre del 1910. Proprio dal 1910 inizia a partecipare ai campionati federali di Terza categoria sino al 1912, quando viene iscritta al campionato di Prima categoria. Nel massimo campionato la Lazio vince due edizioni del torneo dell'Italia Centro-Sud venendo però sempre sconfitta nella finalissima nazionale: nel 1913 dalla Pro Vercelli e nel 1914 dal Casale., quando, supiù importanti della capitaleinsieme per dar vita all'. Dunque la Roma nasce nella tarda primavera del 1927 dalla fusione – tra le altre – di Alba Roma, Fortitudo Pro Roma e Roman nel tentativo, caldeggiato dal regime fascista, di creare una squadra della capitale che sia in grado di tenere testa allo strapotere delle società settentrionali., marcata anche dalla opposta estrazione sociale delle due società: da un latoe dall'altro, distinzione plasticamente espressa anche dagli stemmi e dai colori sociali.per contrapporsi a due squadroni esteri. Queste due partite saranno solo le prima di una serie che si protrarrà sino alla fine degli anni '70.Consuetudine che sin da subito caratterizza il football dei pionieri è quella di disputare sia a Pasqua che a Natale prestigiose amichevoli internazionali. L'intento, nemmeno troppo velato, era quello di offrire al pubblico uno spettacolo di livello decisamente superiore rispetto a quello proposto dal campionato.Quindi, soprattutto dalla Mitteleuropa e dalle nazioni confinanti.Una consuetudine che ha le sue origini al nord ma che ben presto si propaga in tutta Italia, tanto da diventare un appuntamento di prestigio nel calendario agonistico italiano e una tradizione che si protrarrà per tutti gli anni '30 del XX secolo.a dar vita ad una squadra che rappresenti la città di Roma è proprio in occasione di un prestigioso incontro internazionale: il 26 dicembre. Subito in vantaggio i cechi, la squadra romana riesce comunque ricompattarsi e non solo non subisce la forza avversaria ma travolge il Viktoria con quattro reti – doppietta di Volk e reti di Fasanelli e Pardini. Così La Gazzetta dello Sport:“(...) La squadra romana tradì evidentemente la sua eterogenea composizione, ma supplì alla mancanza di coesione con un brillante gioco che stordì gli avversari. Poca tecnica ma molto rendimento”.Così dopo aver vinto 4 a 2 contro il Viktoria Žižkov, il giorno di Capodanno. A Roma quel giorno piove a dirotto e il campo è molto pesante tanto che la partita ben presto si trasforma in una battaglia. I romani sono decisi a rendere la vita difficile agli ungheresi i quali, dal canto loro, bene si adeguano al clima. Mattatore del match è Hirzer , autore di una tripletta, con due reti segnate nei primi 15 minuti. Terminato il primo tempo sotto per 1 a 3, i romani provano la rimonta, ma la partita termina con una sconfitta di misura per 3 a 4.