Dopo il successo di giovedì in Europa League, contro il Midtjylland, la Lazio ospita la Salernitana all’Olimpico per non perdere contatto con le prime della classe in Serie A. La squadra di Sarri ha collezionato 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare di campionato: i biancocelesti hanno la miglior difesa con sole 5 reti subite. Meno bene la Salernitana di Nicola, che ha però vinto due delle ultime 3 partite e staziona a metà classifica grazie ai 13 punti raccolti fin qui. Calcio d’inizio alle 18.



QUALCHE DATO - La Lazio è a una sola gara dall’eguagliare lo storico record di 7 clean sheet del club in Serie A, conquistato nel ’98 con Eriksson in panchina: i biancocelesti hanno registrato la seconda miglior partenza in campionato nell’era dei tre punti (24), come nella stagione 2002/03. Numeri dietro solo ai 28 collezionati nelle prime 11 partite del 2017/18. Nelle precedenti sfide tra le due squadre, non c’è mai stato un pareggio in A: in sei incontri, sono arrivati 4 successi capitolini e due dei campani (l’ultimo nel novembre ’98, 1-0 firmato da Tedesco).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri



SALERNITANA (3-5-2): In attesa