Europa e salvezza si intrecciano nel posticipo del lunedì della 24ª giornata di Serie A. Alle 20.45 Lazio e Sampdoria si affrontano all'Olimpico in un match che mette in palio punti pesanti: i biancocelesti di Sarri cercano la seconda vittoria consecutiva per tenere il passo del Milan e riavvicinarsi all'Inter; i blucerchiati di Stankovic, invece, hanno conquistato solo due punti nelle ultime sette giornate e hanno bisogno di un successo per avvicinarsi allo Spezia e riaccendere le speranze di salvezza.



STATISTICHE - La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro la Sampdoria (2 pareggi, 1 sconfitta), ma ha pareggiato 1-1 nella gara d'andata: i blucerchiati non riescono a rimanere imbattuti in entrambi gli incontri contro i biancocelesti nello stesso massimo torneo dalla stagione 2015/16 (un pareggio e una vittoria). La Lazio, inoltre, è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione la formazione blucerchiata è quella contro cui i biancocelesti hanno la striscia interna aperta di imbattibilità più lunga; l’ultimo successo doriano all’Olimpico in campionato risale al 23 gennaio 2005 (1-2, a segno Kutuzov, Flachi e Rocchi).



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Sampdoria.