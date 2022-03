Giornata dopo giornata si fa sempre più interessante la lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. Nonostante il calo delle ultime giornate, che ha visto la Juventus allungare sul quarto posto in classifica, l’Atalanta, secondo gli esperti, resta sempre la favorita numero uno per un piazzamento tra le prime 6, in quota a 1,40. Tuttavia la Dea dovrà prestare attenzione soprattutto al ritorno delle due squadre capitoline, Roma e Lazio, entrambe offerte a 1,85. Se i giallorossi non riescono a trovare la giusta continuità di risultati, la Lazio di Sarri nel girone di ritorno è in netta ripresa, come testimonia la quota scesa dal 2,25 della scorsa settimana, con il derby di domenica che potrebbe fungere da ulteriore spartiacque per il finale di campionato. Non è tagliata fuori dalla qualificazione europea neanche la Fiorentina, tornata al successo nell’ultimo turno casalingo contro il Bologna, ora proposta a 2,75 contro il 4 di sette giorni fa, mentre sale a 25 un ribaltone ad opera di Verona e Sassuolo.