La Lazio, che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, può aiutare indirettamente il Benevento di Pippo Inzaghi, oltre a mettere in grossa difficoltà il Torino. Nella serata di martedì all'Olimpico arrivano i Granata in corsa per la salvezza e in cerca di punti per condannare i campani, al momento terzultimi. Gli analisti vedono a 1,85 il successo della squadra di Simone Inzaghi, che con i tre punti darebbe una grossa mano ai campani in vista dello scontro diretto all'ultima giornata tra Benevento e Torino. La vittoria esterna dei piemontesi paga invece 4 volte la posta, mentre la «X» si gioca a 3,45. La necessità dei granata di far punti fa immaginare una partita all'attacco, almeno da parte della squadra ospite. Così la quota dell'Over è piuttosto bassa a 1,60, contro l'Under offerto a 2,15. Anche per quanto riguarda il Goal, la quota per entrambe le squadre a segno prevale a 1,50, contro il No goal a 2,40.