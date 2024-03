Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lazio - Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma (calcio d'inizio ore 20.45) nel posticipo della 28esima giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri (che non va in panchina per squalifica, al suo posto il vice Martusciello), reduci dalle due sconfitte di fila contro Fiorentina e Milan, hanno bisogno di un successo per provare a rilanciarsi nella corsa a un posto in Champions League (ora il Bologna dista 11 punti); i friulani di Cioffi, invece, hanno conquistato due punti nelle ultime tre giornate e ne cercano altri per rispondere ai successi di Verona, Cagliari e Sassuolo nella lotta salvezza.: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.. Martusciello.: Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.. Cioffi.