Serie A, per le big un mese da pazzi: raffica di partite fra campionato e coppe, come sarà la classifica il 6 ottobre?

, che per l'Italia prevede il match di lunedì sera con Israele, dopo la vittoria ottenuta contro la Francia,, con quattro giornate di, due giornate died, una giornata die un turno diPer alcune squadre in particolare, quelle impegnate su più fronti,, senza troppo tempo per rifiatare.(campionato+coppe), che poi si ripeteranno nel corso di una stagione lunghissima, che per Inter e Juventus si chiuderà addirittura a luglio 2025 con il Mondiale per club.

Ma non andiamo troppo in là e restiamo ai nostri giorni.(Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan in Champions League; Lazio e Roma in Europa League; Fiorentina in Europa League., che a causa della classifica dello scorso campionato non gioca in Europa ma gioca nei 16esimi di Coppa Italia, e anche gli impegni del Torino, anch'esso impegnato in Coppa Italia e attualmente in testa alla classifica insieme a Inter, Juventus e Udinese.