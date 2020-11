Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settimana giornata di Serie A.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo

tempo di circa tre minuti.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGELLO Tommaso (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LUPERTO Sebastiano (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TONELLI Lorenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIGON Riccardo (Bologna): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal

Quarto Ufficiale.



PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TENDERINI Dino (Napoli): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato di un Assistente.