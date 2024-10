Serie A: le probabili formazioni dell'8ª giornata di campionato

Archiviata la seconda sosta stagionale per le nazionali, sabato riparte lacon due anticipi dell'alle ore 15: Como-Parma e Genoa-Bologna, poi alle 18 c'è Milan-Udinese e alle 20.45 Juventus-Lazio, scontro diretto tra due squadre appaiate al terzo posto in classifica dietro a Napoli e Inter.Domenica proprio il Napoli di Conte scende in campo a Empoli all'ora di pranzo, alle ore 15 si giocano Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, alle 18 c'è Cagliari-Torino e alle 20.45 la Roma riceve l'Inter campione d'Italia.

Lunedì sera si chiude con il posticipo Verona-Monza.Sabato 19 ottobre15:00(Dazn)15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45(Dazn e Sky)Domenica 20 ottobre12:30(Dazn)15:00(Dazn)15:00(Dazn)18:00(Dazn e Sky)20:45(Dazn)Lunedì 21 ottobre20:45(Dazn e Sky)Ecco tutte le formazioni ufficiali