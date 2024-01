Serie A, le probabili formazioni della 19ª giornata: recuperato Lautaro, Pioli lancia Gabbia, un dubbio per Allegri

Redazione CM

La Serie A torna in campo per la 19ª giornata di campionato, l’ultima nel girone d'andata e la prima nell'anno solare 2024. Si parte venerdì 5 gennaio con l’anticipo delle 20.45 tra Bologna-Genoa. Il programma prosegue sabato 6 con Inter-Verona alle 12.30 (match point per il titolo d’inverno, recuperato Lautaro Martinez), Frosinone-Monza alle 15, Lecce-Cagliari alle 18 e Sassuolo-Fiorentina alle 20.45.



Domenica 7, lunch match delle 12.30 con Empoli-Milan (possibile prima da titolare per il rientrato Gabbia nei rossoneri). Alle 15 si prosegue con Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Alle 18, rematch degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Salernitana-Juventus. Il programma viene chiuso alle 20.45 con Roma-Atalanta.



IL PROGRAMMA -



Venerdì 5 gennaio



20.45 Bologna-Genoa (Sky e DAZN)



Sabato 6 gennaio



12.30 Inter-Verona (DAZN)

15.00 Frosinone-Monza (DAZN)

18.00 Lecce-Cagliari (DAZN)

20.45 Sassuolo-Fiorentina (Sky e DAZN)



Domenica 7 gennaio



12.30 Empoli-Milan (Sky e DAZN)

15.00 Torino-Napoli (DAZN)

15.00 Udinese-Lazio (DAN)

18.00 Salernitana-Juventus (DAZN)

20.45 Roma-Atalanta (DAZN)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI