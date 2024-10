Serie A: le probabili formazioni della 7ª giornata

Neanche il tempo di archiviare i risultati ottenuti in Europa che la Serie A torna subito in campo con il programma dellapomeriggio alle 18.30 con il primo dei due anticipiComo in programma alle 18.30 con gli azzurri di Antonio Conte, capolisti alla vigilia, che possono mettere pressione a tutte le rivali scudetto.Sabato il big match ècon calcio d'inizio alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro e conche arrivano alla gara a pari punti in classifica ma con momenti emotivi differenti data la vittoria in coppa del primo e la sconfitta in campionato contro la Lazio del secondo.

Domenica il lunch match prevede, con calcio d'inizio alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino e con Thiago Motta ancora imbattuto in campionato, ma il big match assoluto di giornata saràche prenderà il via al Franchi di Firenze a partire dalle 20.45 e che dovrà dare inevitabili risposte per entrambe le squadre.Venerdì4/10 ore 18:30 Napoli-Como (DAZN-SKY)4/10 ore 20:45 Verona-Venezia (DAZN)Sabato5/10 ore 15:00 Udinese-Lecce (DAZN)5/10 ore 18:00 Atalanta-Genoa (DAZN)5/10 ore 20:45 Inter-Torino (DAZN-SKY)Domenica

6/10 ore 12:30 Juventus-Cagliari (DAZN)6/10 ore 15:00 Bologna-Parma (DAZN)6/10 ore 15:00 Lazio-Empoli (DAZN)6/10 ore 18:00 Monza-Roma (DAZN-SKY)6/10 ore 20:45 Fiorentina-Milan (DAZN)Ecco tutte le