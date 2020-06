Oggi si giocano altre tre partite valide per la 27esima giornata di campionato in Serie A. Si (ri)parte alle ore 19.30, quando l'Inter ospita il Sassuolo a San Siro: Conte deve ancora fare a meno di Brozovic, Sensi e Vecino e ricorre a un po' di turnover.



A seguire alle ore 21.45 scendono in campo le due romane: la Lazio (priva degli infortunati Luiz Felipe, Marusic, Lulic e Lucas Leiva) a Bergamo nel big-match con l'Atalanta (senza gli squalificati Pasalic e Gasperini, Ilicic non è al meglio e parte dalla panchina), la Roma (Mancini è in forte dubbio) all'Olimpico contro la Sampdoria dell'ex Ranieri. Ancora assente Quagliarella.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter-Sassuolo (in diretta tv su Dazn)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Arbitro: Massa.



Atalanta-Lazio (in diretta tv su Sky Sport)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Orsato.



Roma-Sampdoria (in diretta tv su Sky Sport)

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Calvarese.