La Serie A torna in campo con le partite della 23ª giornata, che si disputa tra venerdì (si parte con Verona-Bologna alle 20.45) e domenica (chiude il big match Milan-Juventus alle 20.45). Limite di 5.000 spettatori allo stadio per le restrizioni Covid. Covid che ha messo a rischio la disputa di tre incontri di questo turno. Inter-Venezia, Cagliari-Fiorentina e Napoli-Salernitana. Attesa per gli esordi di Alexander Blessin e Marco Giampaolo rispettivamente sulle panchine di Genoa (contro l'Udinese) e Sampdoria (derby ligure con lo Spezia).



Serie A, 23a giornata - Il programma



21/1 - 20.45 - Hellas Verona-Bologna

22/1 - 15.00 - Genoa-Udinese

22/1 - 18.00 - Inter-Venezia

22/1 - 20.45 - Lazio-Atalanta

23/1 - 12.30 - Cagliari-Fiorentina

23/1 - 15.00 - Napoli-Salernitana

23/1 - 15.00 - Spezia-Sampdoria

23/1 - 15.00 - Torino-Sassuolo

23/1 - 18.00 - Empoli-Roma

23/1 - 20.45 - Milan-Juventus





