Turno di campionato insolito per la Serie A, compresso fra le gare di Champions ed Europa League terminate ieri e la sosta per le nazionali che porterà via tanti calciatori ai propri club già da lunedì. La settima giornata è l'ultima dell'ormai celebre tour de force iniziato a fine ottobre dopo la prima sosta nazionali e non ammette errori, per questo ci saranno pochi esperimenti e tanti big match fra cui spiccano Atalanta-Inter e Lazio-Juve. Ecco tutte le probabili formazioni.oggi 20.45sabato ore 15sabato ore 18sabato ore 20.45domenica ore 12.30domenica ore 15domenica ore 15domenica ore 15domenica ore 18domenica ore 20.45SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.