Archiviate le prime partite del 2021, latorna subito il campo per la, tutte e dieci le partite nel giorno dell'epifania, spalmate in diverse fasce orarie come in occasione dell'ultimo turno. Si parte alle 12.30 con: possibile esordio dal 1' per, Inzaghi dà fiducia all'undici che ha messo in difficoltà il Milan cambiando solo l'infortunato Letizia.Si prosegue alle 15 con altre sette incontri. L'va avanti senza il Papu Gomez e conferma, mentre ildeve ancora fare i conti con i tanti infortuni, ultimi in ordine di tempo Kucka e Iacoponi;in vantaggio su Inglese. Ilsi affida sempre ama è ballottaggio trae Vignato, l'risponde conaccanto a Lasagna. Stroppa verso la conferma dicome coppia d'attacco per affrontare la, Fonseca con il dubbio-Ibanez. Laaffronta la Fiorentina,; Prandelli si affida ancora a. Riparte la lotta scudetto, con l'impegnata a Genova contro la. Ranieri ritrovae ha il dubbio sul partner d'attacco di Quagliarella (favorito), Conte decide all'ultimo su Lukaku (può recuperare per la panchina) e preferiscea Vidal. Ilprova a ripartire dopo il pesante ko di Bergamo e si affida a; ilva la coppia. Ilvuole continuare a volare dopo il 3-0 di Parma, Giampaolo lanciadal 1', nel Verona può riposare Lazovic conlargo a centrocampo e Juric punta ancora suAlle 18 è il turno delcontro lo: Gattuso pensa asulla sinistra al posto di Mario Rui,in ballottaggio con Demme, piùdi Politano; Italiano con i dubbio-Agudelo.I fari sono tutti puntati sul posticipo, big match della giornata:, alle 20.45. Pioli ritrova, di ritorno dalla squalifica, ma non recupera Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers.conper la squalifica di Tonali,in vantaggio su Brahim Diaz. Pirlo, invece, è alle prese con ilsi gioca una maglia dal 1' con Frabotta,più di Rabiot e Arthur,verso la titolarità.Ore 12.30: Cagliari-Benevento - SkyOre 15: Atalanta-Parma - SkyOre 15: Bologna-Udinese - DaznOre 15: Crotone-Roma - SkyOre 15: Lazio-Fiorentina - DaznOre 15: Sampdoria-Inter - SkyOre 15: Sassuolo-Genoa - SkyOre 15: Torino-Verona - SkyOre 18: Napoli-Spezia - DaznOre 20:45: Milan-Juventus - Sky