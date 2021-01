Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha concesso un'intervista a Sportmediaset ed è tornato a parlare nel suo mancato addio nel mercato estivo: "È difficile dire se mi hanno fatto piacere le voci perché io volevo rimanere qua. Non ho giocato tantissimo e non ero molto contento, ma lo ero per la squadra. Adesso sono rientrato per dare continuità alle mie prestazioni, sto giocando un po’di più e quindi sono contento per questo".



Il centrale slovacco è stato soprattutto un obiettivo del Tottenham di José Mourinho, che non ha però presentato mai una proposta ritenuta soddisfacente dal club nerazzurro.