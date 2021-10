La lunga sosta per le nazionali è ormai alle spalle e già dalla giornata di domani la Serie A tornerà in campo con i suoi primi anticipi e primi big match perche darà il via ad un autentico tour de force fino alla prossima sosta di novembre.sabato alle 18 edomenica alle 20.45 sono i match di cartello di questa giornata che racchiudono fra sé anche tanti dubbi di formazione legati al ritorno di giocatori più o meno in forma dalle nazionali. L'Inter si prepara ad un avvio dal 1' con il dubbioche tornerà stasera dal sudamerica mentre ha recuperato e dovrebbe partire titolare. La Juventus hacome insostituibile e Allegri potrebbe scegliere di non rischiare subitoal suo fianco., invece è alle prese con l'infortunio occorso acon l'Inghilterra e fino all'ultimo proverà a recuperarlo. Tanti gli infortunati nel Milan, ma nell'emergenza riecco la coppia di bomber Giroud-Ibra con il primo principale indiziato a partire titolare col Verona insieme alla coppia Ballo Touré-Kalulu.Sabato ore 15:00 Spezia-Salernitana DAZNSabato ore 18:00 Lazio-Inter DAZNSabato ore 20:45 Milan-Verona DAZN/SKYDomenica ore 12:30 Cagliari-Sampdoria DAZN/SKYDomenica ore 15:00 Empoli-Atalanta DAZNDomenica ore 15:00 Genoa-Sassuolo DAZNDomenica ore 15:00 Udinese-Bologna DAZNDomenica ore 18:00 Napoli-Torino DAZNDomenica ore 20:45 Juventus-Roma DAZNLunedì ore 20:45 Venezia-Fiorentina DAZN/SKYLE PROBABILI FORMAZIONI(4-2-3-1): Provedel; Nikolaou, Hristov, Kiwior, Ferrer; Maggiore, Kovalenko; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola.