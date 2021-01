SERIE A - 15A GIORNATA

Dopo la pausa per le feste natalizie latorna in campo per la 15esima giornata, la prima del 2021. Un turno vecchio stile, con tutte le partite che si giocheranno di domenica, spalmate in diverse fasce orarie. Si parte alle 12.30 con la sfida tra l’e iltorna al 3-5-2, confavorito suin mediana dal 1’ minuto. Stroppa conin attacco, solo panchina per Riviere.Tante le gare in programma alle 15. L’di Gasperini, senza(neanche convocato) schiera in avanticone uno tracontro ilche recuperae rilancia. Ilvola asenza, positivo al Covid, eancora infortunato. Spazio acon. Laconferma il duo che ha stroncato la Juve,con, nella sfida del Franchi contro il, con Mihajlovic che perdema recuperaNellache sfida iltitolare, in coppia con. Per i liguri out, potrebbe esserci. Parma ancora senzacontro il: spazio ain attacco. Tra i granata rientrano, davanticon. Intorna trequartista per l’assenza diin mediana. Ranieri senzasqualificato, duello. L’ultima partita delle 15(con due positivi e uno squalificato) e ilAlle 18 ilcapolista ospite asenza, conin mediana al fianco di. In seratae: Pirlo senzaconin attacco e ballottaggioOre 12.30: Inter-Crotone - SkyOre 15: Atalanta-Sassuolo - SkyOre 15: Cagliari-Napoli - SkyOre 15: Fiorentina-Bologna - SkyOre 15: Genoa-Lazio - SkyOre 15: Parma-Torino - DaznOre 15: Roma-Sampdoria - DaznOre 15: Spezia-Verona - SkyOre 18: Benevento-Milan - SkyOre 20:45: Juventus-Udinese - Dazn