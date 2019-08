I verdetti della prima giornata hanno lasciato il segno: la Lazio, reduce dal limpido successo in casa della Samp, strappa un pronostico nettamente favorevole per il derby di domenica, contro una Roma fermata in casa dal Genoa. Le quote Stanleybet.it danno l'«1» biancoceleste a 2,20, contro il successo giallorosso a 3,10 e il pareggio a 3,55. I precedenti parlano però in favore della Roma, vincente sei volte nelle ultime dieci sfide, contro le tre vittorie della Lazio e un solo pareggio. In passato la stracittadina romana era spesso avara di gol, ma la tendenza negli ultimi anni è decisamente cambiata: sei degli ultimi derby sono finiti in Over. Una partita con almeno tre reti è in effetti l'esito più probabile, a 1,55, mentre l'Under si alza fino a 2,30. A proposito di gol, come negli anni scorsi è interessante il confronto tra i bomber Immobile e Dzeko. Nettamente in testa il laziale, che nel derby ha messo cinque volte la firma in tre stagioni, mentre il giallorosso in quattro annate è per ora fermo a due centri. Con queste premesse, i trader laureano Immobile come il goleador più probabile, a 1,80, mentre il Dzeko segue a 2,50. Occhio anche Ünder e Correa, in grande evidenza in questo primo scorcio stagionale ed entrambi a segno nel debutto in campionato: il loro primo gol nel derby è a 3,75 per entrambi.