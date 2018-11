Venerdì il superfavorito Napoli (a 1,28) ospiterà l’Empoli (a 10,50). Sabato le classiche tre partite: Inter (a 1,40) e Juventus (a 1,17) partiranno con i favori del pronostico Better rispettivamente contro il Genoa (a 7,75), che in 4 giorni affronterà al Meazza le due squadre milanesi, e il Cagliari (a 17,00); più equilibrate le quote nel big match della giornata tra la Fiorentina (a 2,75) e la Roma (a 2,50) allo stadio Franchi. Sei partite si giocheranno domenica. In lavagna Better partiranno favorite la Lazio (a 1,25) e il Parma (a 1,93) che in casa affronteranno la Spal (a 9,50) e il Frosinone (a 4,25), e l’Atalanta (a 1,78) e il Milan (a 1,93) che in trasferta giocheranno contro il Bologna (a 4,50) e l’Udinese (a 3,90); la prima vittoria del Chievo è quotata a 3,60, i clivensi a Verona riceveranno il Sassuolo quotato per i tre punti a 2,10; più equilibrate nelle quote Better il match al Marassi tra la Sampdoria (a 2,60) e il Torino (a 2,80).