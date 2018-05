Ultima giornata di Serie A: passando a domenica quello tra Genoa e Torino sarà l’unico match delle 15.00: quote praticamente identiche per entrambe le formazioni, con il Grifone dato vincente a 2.55 e i granata a 2.62, parità a 3.40. La maggior parte dei match, quindi, si giocherà alle 18.00: è ancora bagarre per la permanenza in Serie A e il Crotone cercherà il miracolo in casa del Napoli, partendo comunque sfavorito a 5.25 contro l’1.50 per gli azzurri. Anche il pareggio condannerebbe la squadra di Zenga, risultato bancato a 4.65. Più fiducia per la SPAL, data come favorita in casa su www.stanleybet.it a 1.60 sul 5.50 assegnato alla Sampdoria, 3.80 la quota per la X. Rischiano anche Cagliari e Udinese: i sardi sono sfavoriti di poco alla Sardegna Arena a 1.95 contro il 2.25 per l’Atalanta, pareggio a 3.50, mentre l’Udinese può contare sui favori del pronostico partendo sopra a 1.50 sul 6.50 per gli ospiti del Bologna, X data a 4.00. Chiude il programma del tardo pomeriggio l’incontro tra Chievo Verona e Benevento: a meno di cataclismi i clivensi dovrebbero raggiungere l’agognata salvezza e al Bentegodi partono avanti a 1.47, mentre un felice epilogo della sfortunata avventura in Serie A del Benevento è dato a 6.30 e la X a 4.35. Alle 20.45 saluteranno la stagione anche Sassuolo e Roma, con la sfida al Mapei Stadium che vede gli ospiti avanti nei pronostici a 1.87 sul 3.85 per i padroni di casa, parità a 3.60.