Torna la Serie A. Domenica allo stadio Dall’Ara si giocherà il lunch match di domenica con un interessante derby emiliano-romagnolo tra il favorito Bologna (a 1,85) e il Parma (a 4,10). Le due romane partono con i favori del pronostico in lavagna, come riportato da Agipronews: la Lazio (a 1,80) sarà impegnata a Reggio Emilia con il Sassuolo (a 4,25), la Roma (a 1,35) ospiterà il Brescia (a 8,00). Il colpo esterno della Fiorentina di Montella a Verona è quotato a 2,35, la vittoria degli scaligeri è a 3,20. Entrambe reduci da uno zero a zero, al Marassi si affronteranno la Sampdoria (a 2,15) e l’Udinese (a 3,45. Il posticipo serale di domenica si giocherà allo stadio Via del mare” tra il Lecce (a 3,10) e il Cagliari (a 2,30). I sardi sono la vera rivelazione in questo campionato, terzi in classifica insieme alla Lazio. Lunedì allo stadio Paolo Mazza la sfida tra la Spal e il Genoa chiuderà la 13esima giornata. Ferraresi leggermente avanti nelle quote, vittoria dei ragazzi di Semplici è quotata a 2,60, il successo per i liguri è a 2,85.