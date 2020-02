La Serie A torna in campo con l’anticipo del venerdì che questa volta mette di fronte la Roma al Bologna. Disco verde, si legge una nota, alle aspirazioni giallorosse e consiglia l’1 a 1,60, l’X a 4,40 e il 2 a 5,25. Popolare la doppia chance 1X a 1,17 e l’12 a 1,22 ma particolarmente congruo l’X2 a 2,39. Si può scommettere anche sull’esito al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,05, l’X a 2,50 e il 2 a 5,00.Tre le partite in calendario per sabato. Si comincia alle 15 con Fiorentina – Atalanta. Nonostante le ultime prestazioni, una vittoria in quattro gare, ospiti favoriti sulla lavagna della bandiera delle scommesse con il 2 a 1,85, distante dall’X a 3,80 e ancor di più dall’1 a 4,20. Non solo, moltiplica per 4,13 l’under 1,5, per 1,20 l’over 1,5, per 2,15 l’under 2,5, per 1,65 l’over 2,5, per 1,45 l’under 3,5, per 2,55 l’over 3,5, per 1,18 l’under 4,5, per 4,45 l’over 4,5, per 1,06 l’under 5,5 e per 7,50 l’over 5,5. A seguire, alle 18, Torino – Sampdoria. Entrambe non vincono da quattro turni, entrambe con seri problemi di classifica e con i granata che hanno cambiato tecnico in settimana. Il fattore campo suggerisce 1’1 a 2,20, con l’X a 3,30 e il 2 a 3,50. A 2,05 è offerto il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,65 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 9,50 il sì del multigoal da 5 a 6, a 24,00 il sì del multogoal uguale o superiore a 7. In serata, alle 20:45, un Verona reduce da tre pareggi e due vittorie, ospiterà la Juventus. Quote, naturalmente, bianconere ma 2 non proprio popolare a 1,55, con l’X a 5,15 e l’1 a 6,75. Anche questa volta Ronaldo in testa alla classifica dei possibili marcatori a 1,80, a seguire un po’ distaccato Higuain e Dybala 2,50, Pazzini e Ramsey a 3,75, a 4,00 Bernardeschi, Douglas Costa, Di Carmine, Pjanic e Stepinski a 4,50, Verre a 5,00, Eysseric a 5,50, Matuidi a 6,00 .Domenica è da tripla il match lunch tra Spal e Sassuolo con l’1 a 2,75, L’X a 3,45 e il 2 a 2,55. Popolare, invece, l’1 di Napoli – Lecce in campo alle 15 a 1,22, X a 6,75, a doppia cifra il 2 a 12,25. A doppia cifra anche la somma goal pari a 0 proposta a 22,00, a 7,75 la somma goal pari a 1, a 4,50 la somma goal pari a 2, a 3,90 la somma goal pari a 3, a 4,45 la somma goal pari a 4 e a 3,20 la somma goal superiore a 4,00. Da tripla anche il confronto tra Brescia e Udinese con l’1 a 2,70, l’X a 3,40 e il 2 a 2,65.A seguire, alle 18, tutta da vivere la sfida Parma – Lazio. Per i bookies fiducia ai biancocelesti nonostante il pari all’Olimpico e il fallito sorpasso all’Inter, il successo laziale infatti è raccomandato a 1,75, ben lontano dall’X a 4,00 e dall’1 a 4,50. Ed inoltre, indicato a 7,50 l’1 + goal, a 9,25 l’X + nogoal, a 4,35 l’X + goal, a 15,50 l’X + nogoal, a 3,15 il 2 + goal, a 3,25 il 2 + nogoal. In serata, alle 20:45, l’ennesimo derby stracittadino tra Inter – Milan, una partita che può cambiare la stagione per entrambe le contendenti. Nerazzurri in grado di fare risultato pieno con l’1 bancato a 1,95, che raddoppia ed oltre a 4,02 per il 2 rossonero con l’X a 3,50. Si gioca sul metodo del primo goal con la punizione a 13,00, il rigore a 9,00, l’autorete a 25,00, il colpo di testa a 6,00, il tiro a 1,40, nessun goal a 10,00, secondo Agipronews.