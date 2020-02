Grande attesa per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie A. Ecco le quote. come si legge in una nota, si parte con l’anticipo di domani sera all’Olimpico tra la favorita Roma (a 1,62) e il Bologna (a 5,25). Sabato tre partite: favori del pronostico per Atalanta (a 1,90) e Juventus (a 1,50) che in trasferta affronteranno rispettivamente la Fiorentina (a 4,00) e la Hellas Verona (a 7,00); la vittoria interna del Torino, che presenta in panchina il neo allenatore Longo in sostituzione di Mazzarri, sulla Sampdoria è quotata a 2,20, il successo dei blucerchiati a 3,50. Domenica il match lunch sarà il derby emiliano, si disputerà a Ferrara tra la Spal (a 2,70) e il Sassuolo (a 2,60). In lavagna quote favorevoli al Napoli (a 1,20) che ospiterà il Lecce (a 12,00) e alla Lazio (a 1,75) che al Tardini affronterà il Parma (a 4,40). In perfetto equilibrio le quote per la sfida tra Brescia e Udinese, la vittoria di una o dell’altra a 2,65. A Marassi il Genoa (a 2,40), leggermente avanti nelle quote, ospiterà il Cagliari (a 2,90). Chiuderà la 23esima giornata il derby della Madonnina tra l’Inter (a 2,00) e il Milan (a 4,00), secondo Agipronews.