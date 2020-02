Tifosi a casa, una buona parte, squadre in campo. Il campionato continua, nonostante l’emergenza coronavirus, ma ben quattro saranno le partite di questo fine settimana in Serie A che si disputeranno a porte chiuse, senza pubblico. Udinese – Bologna è la prima delle quattro, in campo sabato alle 18. Bianconeri senza il calore dei propri tifosi, si legge in una nota, e viola leggermente favoriti sulla lavagna che banca il 2 a 2,45, l’X a 3,30 e l’1 a 3,05. Non popolari le doppie chance con l’1X a 1,58, l’X2 a 1,40 e l’12 a 1,35. Differenti gli esiti al termine del primo tempo con l’1 a 2,60, il 2 a 3,05 e l’X a 2,05. Più a senso unico Lazio – Bologna in campo alle 15 con l’1 basso a 1,55, che triplica a 4,50 per l’X e con il 2 a 6,00. Offerto a 4,40, invece, l’under 1,5, a 1,18 l’over 1,5, a 2,25 l’under 2,5, a 1,55 l’over 2,5, a 1,50 l’under 3,5, a 2,40 l’over 3,5, a 1,20 l’under 4,5, a 4,10 l’over 4,5, a 1,07 l’under 5,5, a 7,00 l’over 5,5. In serata, alle 20:45, il Napoli ospita al San Paolo un Torino che non sa più far punti e ora si trova a ridosso della zona calda della bassa classifica. A 1,50 è suggerito l’1, distante dall’X a 4,60 e ancor di più dal 2 a 6,75. Non solo, a 2,45 il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,07 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,40 il sì del multigoal da 3 a 4, a 3,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 6,50 il sì del multigoal da 5 a 6, a 17,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7.

Anche il match lunch di domenica si giocherà a porte chiuse. Alle 12:30, a San Siro il Milan dovrà vedersela contro un Genoa in cerca del classico colpo di coda tutt’altro che alla portata per via del 2 a 5,25, molto lontano dall’1 rossonero a 1,70 e con l’X a 3,90. Tante le variabili tra i risultati esatti a cominciare da quello più basso a 7,00 per l’1 – 1 per salire a 7,25 per l’1 – 0, a 8,25 il 2 – 0, a 8,50 il 2 – 1, a 13,00 il 3 – 0, a 11,75 lo 0 – 0, a 23,00 il 3 – 2 e lo 0 – 2, a 40,00 il 4 – 2, fino a 100,00 con il 3 – 4 o il 4 – 0. Anche Sassuolo – Brescia, delle 15, si disputerà a porte chiuse e per la bandiera delle scommesse l’1 vale 1,75, l’X 4,00 ed il 2 4,55. Fattore campo nullo anche in Parma – Spal, anche questa partita senza pubblico, con gli ospiti in cerca del classico colpo di coda per tentare abbandonare l’ultima posizione di classifica e rimettere in discussione un torneo che appare parecchio compromesso. Il successo degli ospiti è proposto a 3,65, non distante dall’X a 3,50 ma con l’1 a 2,10. Promette emozioni Lecce – Atalanta delle 15. Ambizioni contro ma ospiti largamente favoriti con il 2 indicato basso a 1,40, lontanissimo dall’X a 5,50 e con l’1 nientemeno che a 7,50. A doppia cifra, altresì, la somma goal pari a 0 segnata a 23,00, a 7,75 la somma goal pari a 1, a 4,50 la somma goal pari a 2, a 3,95 la somma goal pari a 3, a 4,40 la somma goal pari a 4 ed a 3,20 la somma goal superiore a 4. Tifosi presenti, però, in Cagliari – Roma in campo alle 18. Giallorossi col vento in poppa dopo la prestazione in Europa League che giustifica il 2 a 1,95, l’X a 3,70 e l’1 a 3,80. Si scommette anche sul metodo del primo goal con a 13,00 quello su punizione, a 9,00 su rigore, a 25,00 su autorete, a 6,00 su colpo di testa, a 1,40 su tiro, a 13,50 senza alcuna rete. Incasso perso anche per la Juve che, alle 20:45, dovrà vedersela con l’Inter di Conte, il match clou della giornata. All’andata corsara fu la formazione bianconera ad aggiudicarsi il confronto anche se di misura. Questa volta non sono tante le partite per recuperare un eventuale passo falso e che potrebbe condizionare le aspirazioni di scudetto di entrambe. Non è da tripla ma l’1 a 2,25 riassume le difficoltà cui vanno incontro i campioni d’Italia, con l’X a 3,35 ed il 2 a 3,40. Ed anche, a 4,50 l’1 + goal, a 3,75 l’1 + nogoal, a 4,05 l’X + goal, a 10,00 l’X + nogoal, a 6,50 il 2 + goal, a 5,75 il 2 + nogoal. Da tripla, infine, è l’ultimo incontro in calendario della settima di ritorno. In campo, lunedì sera alle 20:45, Sampdoria – Hellas Verona. Posta in palio che vale doppio soprattutto per i doriani per allontanarsi sensibilmente dalle ultime calde tre posizioni di classifica: 1 a 2,70, X a 3,80, 2 a 2,80.