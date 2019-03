Dopo la sosta per le due partite della Nazionale torna la Serie A. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per la 29esima giornata. Venerdì, si legge in una nota, aprirà i battenti la sfida al Bentegodi tra il Chievo Verona (a 2,80) e il Cagliari (a 2,75). Sabato tre partite. Al Friuli, l’Udinese (a 2,40) avanti nelle quote Better sul Genoa (a 3,20); a Torino la capolista Juventus (a 1,27) affronterà l’Empoli (a 13,00); il blitz del Milan a Genova contro la Samp è quotato a 2,35, il successo blucerchiato è a 3,25. Sei sfide domenicali chiuderanno la 29esima giornata. Si parte dal Tardini con la sfida tra il Parma (a 6,00) e l’Atalanta (a 1,55). Due i big match: all’Olimpico la Roma (a 3,00) affronterà il Napoli (a 2,30) e nel posticipo serale l’Inter (a 2,25) ospiterà la Lazio (a 3,30). La Fiorentina e il Bologna, entrambe quotate a 2,10, affronteranno in casa rispettivamente il Torino (a 3,75) e il Sassuolo (a 3,55). Allo stadio Benito Stirpe il Frosinone (a 2,75), in cerca di punti salvezza, riceverà la Spal (a 2,80).