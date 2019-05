Zona Champions, ultimo appello per la Roma: se vuole sperare ancora nel quarto posto, deve battere la Juventus domenica sera all'Olimpico. Tenuto conto che i campioni d'Italia ben difficilmente si presteranno a fare da comparse, i bookmaker di Stanleybet.it prevedono un match equilibrato, con leggero favore per i padroni di casa: Roma a 2,45, Juventus a 2,75, pareggio a 3,45. Anche nelle passate stagioni le due squadre si sono incontrate all'Olimpico nelle ultime giornate: lo scorso anno i bianconeri ottennero proprio a Roma la certezza dello scudetto, dopo un tranquillo 0-0. Due anni fa la Roma ebbe la meglio (3-1) e rimandò i festeggiamenti della Signora di una giornata. L'Olimpico non è comunque terra di conquista per la Juve: per trovare un «2» bisogna risalire al maggio 2014 (0-1, con gol dell'ex Osvaldo al 90'). Per gli analisti quella di domenica sarà una sfida con più di due reti: l'Over vola basso, a 1,62, così come il Goal a 1,52.Sola al quarto posto, l'Atalanta si è conquistata il privilegio di dipendere solo da se stessa. Il traguardo Champions è vicino, tanto che su Stanleybet.it è offerto appena a 1,30 (Milan a 4,00, Roma a 6,50). I nerazzurri ospitano domani un Genoa non ancora salvo e lontano dalla vittoria da 7 partite (3 pareggi e 4 sconfitte). Nettamente preferito il segno «1», a 1,48, il pareggio è a 4,30, il colpo genoano è un'ipotesi da 6,50. Quello atalantino è il miglior attacco del campionato, comprensibilmente l'Over è l'opzione più probabile, a 1,60. Equilibrio in Fiorentina-Milan: i rossoneri non possono sbagliare più un colpo e sono dati leggermente favoriti, a 2,40. I viola, a 2,95, dall'arrivo di Montella hanno inanellato un pareggio e quattro sconfitte consecutive. L'anno scorso a Firenze finì 1-1, un altro pareggio domani vale 3,25. Il Torino, autore di una marcia poderosa nelle ultime settimane, si gioca lontane possibilità di Champions (il traguardo è dato a 50,00) e più corpose chance di Europa League. La vittoria interna con il Sassuolo è a 1,50, il colpo emiliano è a 6,10, improbabile anche il pari a 4,35.Capitolo salvezza: per dare corpo alle ultime speranze, l'Empoli deve vincere a Marassi con la Sampdoria. Obiettivo possibile e quote equilibrate: doriani a 2,47, toscani vicini a 2,72. L'Udinese va da chiara favorita in casa del già retrocesso Frosinone: «2» a 1,70, contro il segno «1» a 5,00. Lunedì sera si gioca il derby Bologna-Parma. Gli ospiti vengono da 5 pareggi consecutivi e il sesto non sarebbe sgradito. Per Stanleybet.it è un risultato abbastanza probabile, a 3,05, anche se i rossoblù sono favoriti (1,83 contro 5,35