La prima giornata, in programma nel week-end, appare agevole per Inter e Juventus. I campioni d'Italia ospitano il Genoa a San Siro e vedono il successo a 1,35. Il «2» è proibitivo per i liguri, in quota a 8,20, mentre il pari paga 5 volte la posta. Tanta fiducia nell'attacco nerazzurro orfano di Lukaku, con l'Over 1,55, contrapposto all'Under a 2,30. Per quanto riguarda la Juve, la trasferta in casa dell'Udinese non dovrebbe rappresentare un grosso problema: il «2» degli uomini di Allegri si giocaa 1,48, mentre una vittoria dei friulani è vista a 7,20, con il pari nel mezzo a 4,10. Uno degli incontri più interessanti è quello tra Roma e Fiorentina. All'Olimpico i giallorossi sono favoriti con l'«1» a 1,76, il blitz viola è a 4,20. Anche il pari risulta difficile per gli ospiti, in quota a 3,90. La Lazio fa visita alla neopromossa Empoli, in una piazza cara a Sarri. I biancocelesti vedono il successo al Castellani a 1,76, mentre l'«1» dell'Empoli è proposto a 4,40, con il pari a 3,75.