Il successo del Napoli a Firenze contro la Fiorentina è a 1,65, con il pari a 3,55 e l'«1» viola a 5,50. I precedenti però non sono proprio benauguranti per gli azzurri: due stagioni fa proprio a Firenze si fermò la corsa scudetto, con una netta sconfitta (3-0). L'anno scorso il Napoli non andò oltre lo 0-0.