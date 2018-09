Torna in campo la serie A dopo la parentesi della Nazionale, con una tre giorni che potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Sarà l’Inter la prima a scendere in campo, sabato alle 15, contro un Parma ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La lavagna di BetFlag, si legge in una nota, è inclemente con la matricola e banca l’1 popolare a 1,30, lontanissimo dal 10,25 del 2 e con l’X a 5,50. Meno sbilanciate le quote per l’esito fino al 15° con l’1 a 4,00, l’X a 1,40 e il 2 a 7,10, e l’esito alla mezz’ora con l’1 a 2,15, l’X a 2,10 e il 2 a 6,10 con la doppia chance 1X a 1,05, l’12 a 1,15 e con un X2 particolarmente congruo a 3,57. Alle 18 il Napoli farà gli onori di casa alla Fiorentina e, alla vigilia, gode dei favori del pronostico con l’1 basso ma non troppo a 1,60, lontano dall’X a 4,15 e il 2 a 5,25. Ed anche, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,60, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,10, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,35, il multigoal da 4 a 5 sì a 3,35 e multigoal oltre 7 a 15,00. In serata alle 20,30 il Frosinone ospita una temibile Sampdoria. Gara equilibrata ma con i doriani accreditati da un moltiplicatore più basso per una vittoria che moltiplica per 2,10, contro l’1 a 3,55 e l’X a 3,35. Tra le scommesse in under e over l’under 0,5 è proposto a 9,50 e l’over 0,5 a 1,06, l’under 1,5 a 3,20 e l’over 1,5 a 1,30, l’under 2,5 a 1,75, l’over 2,5 a 2,00, l’under 3,5 a 1,30 e l’over 3,5 a 3,45. Domenica Roma-Chievo è il match lunch. Giallorossi con il vento in poppa per la bandiera delle scommesse che offre l’1 a 1,25, particolarmente distante dall’X a 6,25 e il 2 a doppia cifra a 10,75. A doppia cifra numerosissimi risultati esatti come lo 0 – 0 a 20,00, il 2 – 3 a 50,00, l’1 – 2 a 22,00, lo 0 – 2 a 55,00 e il 3 – 2 a 23,00. Alle 15 è la volta di Juve – Sassuolo, il match clou della giornata tra la prima e la seconda delle classe, entrambe imbattute. Nonostante quando di buono fatto vedere sinora dalla formazione ospite, è la squadra bianconera l’indiscussa favorita della gara con un 1 molto basso a 1,22, che decuplica a 12,00 per il 2 degli ospiti e con l’X a 6,25. Tra le innumerevoli tipologie di puntate legate alla partita si può scommettere sull’arbitro che utilizza il Var sì a 2,50 no a 1,40, espulsione sì a 3,25 no a 1,01, rigore al primo tempo sì a 4,84 no a 1,10, rigore secondo tempo sì a 3,84 no a 1,18, metodo del primo goal su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su autorete a 25,00, su colpo di testa a 6,00, su tiro a 1,40, nessun goal a 20,00. In serata, alle 20,30, il Milan dovrà vedersela fuori casa con il Cagliari. Rossonera la quota più bassa con il 2 a 1,75, l’1 a 4,65 e l’X a 3,65. Non solo, 1 o over 2,5 sì a 1,68, X o over 2,5 sì a 1,38 e 2 o over 2,5 sì a 1,33. Lunedì sera alle 20,30 a Ferrara la Spal ospita l’Atalanta ma per BetFlag sono gli ospiti più titolati al successo finale con il 2 suggerito a 1,90, ben lontano dall’1 a 4,10 e con l’X a 3,45. La somma goal squadra di casa quella pari a 0 vale 2,40, pari a 1 2,30, pari a 2 4,45 e maggiore di 2 10,50; la somma goal squadra ospite pari a 0 4,00, pari a 1 2,60, pari a 2 3,25 oltre 2 3,95.