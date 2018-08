Domenica primo fischio di avvio alle 18 con Spal-Parma. Entrambe a punti nella prima giornata sono chiamate a un test indicativo sugli obiettivi della stagione. Il fattore campo e il successo esterno a Bologna favoriscono i locali con la vittoria a 2,00 contro il 4,05 del successo degli ospiti ma con l’X a 3,20. L’1 o over 2,5 sì a 1,51 e no a 2,25, l’X o over 2,5 sì a 1,47 e no a 2,35, il 2 o over 2,5 sì a 1,87 e no a 1,75. Alle 20,30 il Sassuolo, dopo aver rifilato il primo dispiacere della stagione all’Inter, proverà a ripetersi in quel di Cagliari. Per la bandiera delle scommesse è gara da tripla con l’1 a 2,55, l’X a 3,20 e il 2 a 2,80. Il multigoal da 1 a 2 sì a 2,10, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,60, il multigoal da 5 a 6 sì a 9,00.