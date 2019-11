La Serie A torna con un sabato ricco di big in campo. Si comincia alle 15.00 con Atalanta-Juve, con i campioni d’Italia costretti a vincere per tenere a l’Inter a distanza di sicurezza. I bergamaschi hanno chiuso male la serie prima della sosta (due punti in tre partite), i bianconeri vengono da tre vittorie di fila ma sono stati tutti successi di misura. Nonostante queste premesse, si legge in una nota di Agipronews, è in grande equilibrio: non capita spesso di vedere la Juve proposta vincente a 2,50, quota piuttosto vicina a quella del «1» (2,80). A 3,50 il pari. Milan-Napoli è invece un match tra due squadre in cerca di riscatto. L’arrivo di Pioli non ha ancora portato i risultati sperati in casa rossonera, mentre i partenopei stanno vivendo il periodo peggiore degli ultimi anni: anche in questo caso la situazione è equilibrata, ma Ancelotti potrebbe vincere a San Siro («2» a 2,25). La scossa in casa rossonera vale invece 3,20. I tifosi di Inter e Torino dovranno invece aspettare la sera, quando la squadra di Conte sarà favorita a 1,85 sul campo dei granata. Maggiori certezze nelle sfide della domenica: con Mihajlovic appena dimesso dall’ospedale il Bologna avrà una spinta in più ed è a quota 1,80 in casa contro il Parma. Roma e Lazio son avanti rispettivamente contro Brescia e Sassuolo a 1,36 e a 1,75. Nelle zone alte della classifica c’è poi la sorpresa Cagliari. I sardi giocano a Lecce e sono favoriti ma ancora a quota molto interessante.