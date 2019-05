Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è andato molto vicino alla vittoria che gli avrebbe garantito la salvezza, ancora non matematica. Difficile però che il Grifone riesca a frenare la lanciatissima Atalanta, il successo ospite è infatti a 7.50, con il pareggio a 4.50. Puntano decisi sui nerazzurri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. Gasperini sarà costretto a mandare in campo una squadra molto rimaneggiata a causa squalifiche e infortuni, ma davanti ha una certezza che si chiama Zapata, miglior marcatore dei nerazzurri con 22 gol in 34 presenze: la sua rete al Genoa è a 1.90, probabile anche una sua doppietta a 5.50.