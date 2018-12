Atalanta-Lazio è un Monday Night che mette in palio punti pesanti in chiave europea. Con la vittoria sull’Udinese, i nerazzurri hanno riagganciato il treno delle squadre che lottano per un piazzamento europeo mentre i biancocelesti si trovano in un momento difficile, pur mantenendo un punto dal quarto posto che vale la Champions. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, avanti a 2,15, il blitz degli uomini di Inzaghi a Bergamo è a 3,40, il pareggio si gioca a 3,45. Gli scommettitori si allineano al pronostico, il 62% ha puntato sulla vittoria della Dea, solo il 12% crede nel successo laziale. Attesissime le due punte, da una parte Zapata autore di 4 goal nelle ultime 2 partite, dall’altra Ciro Immobile a segno nella scorsa giornata con la Sampdoria e anche in questa stagione in piena corsa per il titolo di capocannoniere. In una gara che si preannuncia ricca di spettacolo, con il Gol a 1,53, Zapata e Immobile dovrebbero essere protagonisti: la rete del primo è a 2,75, quella del laziale è più probabile, a 2,30.